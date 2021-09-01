الصحة: فرق متنقلة لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق فرق متنقلة لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والبنوك والقطاع السياحي والمناطق الصناعية بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد تكدسًا من المواطنين.

وناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت عن استمرار تلقيح كل العاملين بالمنظومة التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى العاملين بوزارة التعليم العالى والجامعات، استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم أكثر من 5 ملايين عضو بالمنظومة التعليمية للجامعي وما قبل الجامعى قبل بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من حصولهم على اللقاح، حيث من المستهدف الانتهاء من التطعيم بالجرعة الأولى قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تمت زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 657 مركزًا بدلاً من 580 مركزًا، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتبا بدلاً من 134 مكتبا، على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه جار تجهيز "مراكز كبرى" في محافظتي الشرقية وأسيوط.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.