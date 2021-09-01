الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

العلامات الخمسة لظهور الخرف (إنفوجراف)

العلامات الخمسة لظهور
العلامات الخمسة لظهور الخرف

 

النسيان الخفيف أمر طبيعي بين الناس من جميع الفئات العمرية، احيانًا  لا يمكننا العثور على محفظتنا أو مفاتيح السيارة، أو تذكر اسم زميلنا السابق عند لقاءه فجأة بعد سنوات، هذه حالة تسمى "ذهن مشغول". 

ولكن مع تقدم العمر نصبح أكثر عرضة للإصابة "الخرف"، وهو:  ليس مرضًا محددًا، يتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ وهما “فقدان الذاكرة والحكم” لا يوجد علاج ولا يمكن الوقاية منها ولكن يمكن إدارة الخرف بطريقة أفضل.

العلامات التحذيرية الخمسة  قبل ظهوره

  1. عدم القدرة على اكتشاف الكلام
  2. فقدان الذاكرة
  3. صعوبة تنفيذ المهام اليومية المألوفة
  4. بذل جهد لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة
  5. تغير الحالة المزاجية

     

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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