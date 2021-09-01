العلامات الخمسة لظهور الخرف (إنفوجراف)

النسيان الخفيف أمر طبيعي بين الناس من جميع الفئات العمرية، احيانًا لا يمكننا العثور على محفظتنا أو مفاتيح السيارة، أو تذكر اسم زميلنا السابق عند لقاءه فجأة بعد سنوات، هذه حالة تسمى "ذهن مشغول".

ولكن مع تقدم العمر نصبح أكثر عرضة للإصابة "الخرف"، وهو: ليس مرضًا محددًا، يتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ وهما “فقدان الذاكرة والحكم” لا يوجد علاج ولا يمكن الوقاية منها ولكن يمكن إدارة الخرف بطريقة أفضل.

العلامات التحذيرية الخمسة قبل ظهوره