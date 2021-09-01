أبرز المعلومات عن مكتب تنسيق مدارس التمريض بسوهاج 2021

مكتب تنسيق مدارس التمريض بسوهاج 2021.. يبحث كثير من الطلاب والمواطنين عن مكاتب التنسيق لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج من خلال محرك البحث "جوجل" بعد إعلان مديريات الصحة بمحافظة سوهاج عن الشروط والقواعد ودرجات لتنسيق تمريض المحافظة 2021 من خلال 11 مدرسة للتمريض.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي مكاتب تنسيق مدارس التمريض بسوهاج.

مكتب تنسيق مدارس التمريض بسوهاج 2021

يوجد العديد من مكاتب التمريض بمحافظة سوهاج، موزعين على ١١ مركز، "مركز سوهاج، مركز أخميم، مركز ساقلته، مركز طما، مركز طهطا، مركز جهينة المراغة، مركز المنشاه، مركز جرجا، مركز البلينا، مركز دارالسلام"، ولاسيما أن اختلفت درجات القبول في جميع المناطق ويلاحظ انخفاض مجموع القبول في المراكز بمحافظة سوهاج الجنوبية وذلك لعدم وجود إقبال كبير، على عكس مراكز محافظة سوهاج الشمالية، وقد تم رفع درجات القبول في هذه المدارس.

وسجلت مدينة جرجا بمحافظة سوهاج أدنى درجات القبول بمجموع 200 درجة وذلك للشهادة الإعدادية العامة بنات، أما سجلت بمجموع 346 درجة للشهادة الأزهرية، وأعلنت مديرية الصحة والسكان عن الشروط العامة الأساسية والضوابط لقبول تنسيق تمريض بمحافظة سوهاج 2021.

درجات قبول تنسيق التمريض بمحافظة سوهاج

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة سوهاج عن درجات القبول في المدارس التمريض ويبلغ عددها 11 مدرسة، واختلفت درجات القبول في مدارس الشمال عن مدارس الجنوب، بينما تراوحت درجات القبول في المدارس في الجنوب من 200 ل 260 درجة وذلك للبنات، أما درجات القبول للبنين فتراوحت درجات القبول من 260 ل 270 درجة، بينما في مدارس الشمال تراوحت درجات القبول ما بين 270 درجة إلى 275 للبنات، و 270 درجة إلي 277 درجة للبنين.

شروط القبول فى تنسيق مدارس التمريض سوهاج 2021

(١) حاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2021 وذلك من محافظة سوهاج.

(٢) طالب مصرى الجنسية ومن أبوين "مصريين الجنسية".

(٣) مواليد محافظة سوهاج ذاتها ونفس النطاق الجغرافي للمدرسة المقدم بها.

(٤) لا يقل السن فى أول أكتوبر 2021 عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة

(٥) ألا يكون الطالب "متزوج" و"ألا يتزوج طوال الفترة المقيد بها في المدرسة".

(٦) أن يحصل على "الحد الأدنى للتقديم"

(٧) يجتاز الاختبارات الشخصية ويجتاز كشف الهينة وينجح الكشف الطبي

(٨) أن يحصل على 7 درجات فيما أقل فى اختبارات الخاصة بالإملاء بمادة اللغة العربية وعلى 7 درجات أقل في اختبار مادة اللغة الانجليزية.