بابا الفاتيكان: الاستقالة لم تخطر ببالي

قال البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، إنه لا يفكر في الاستقالة ويعيش حياته بشكل طبيعي بعد جراحة في الأمعاء أجريت له في يوليو الماضي.

ونفى بابا الفاتيكان البالغ من العمر 84 عاما في حوار له مع شبكة إذاعة كوب الإسبانية، ما نشره الإعلام الإيطالي حول مسألة تقديم استقالته.

وقال البابا فرنسيس "لا أعرف من أين جاءوا في الأسبوع الماضي بأنني أعتزم الاستقالة... الأمر لم يخطر ببالي".

وأضاف أن من شبه المؤكد أنه سيحضر مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة والمقرر عقده في جلاسكو في نوفمبر المقبل.

وتوجه البابا بالشكر خلال الحوار لممرض بالفاتيكان أقنعه بإجراء الجراحة لاستئصال جزء من القولون بدلاً من الاستمرار في العلاج بالمضادات الحيوية وأدوية أخرى كما كان يفضل بعض الأطباء.

وقال البابا: "لقد أنقذ حياتي".

وفي السياق، أعلن البابا فرنسيس، في حوار مع إذاعة كوله الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنه سيزور قريبا اليونان وقبرص ومالطا.

وأوضح بابا الفاتيكان أن سلوفاكيا مدرجة على برنامج الزيارات الآن، ثم قبرص واليونان ومالطا.

وجدد تأكيد ميله لزيارة الدول الأوروبية الصغيرة منذ بدء حبريته في العام 2013.

وأٌجريت للبابا البالغ من العمر 84 عاما جراحة لاستئصال جزء من القولون، يوم الرابع من يوليو الماضي.

وتمت إزالة نصف القولون من البابا فرنسيس بسبب ضيق شديد في أمعائه الغليظة في 4 يوليو الماضي، وهي أول عملية جراحية كبرى له منذ أن أصبح البابا في عام 2013.

وكان قد قال الفاتيكان، إن البابا فرنسيس يتابع علاجه المقرر والتأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء قبل نحو عشرة أيام، وسيغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت النشرة الطبية اليومية للفاتيكان حول البابا، والذي أُجريت له جراحة لإزالة جزء من القولون يوم الرابع من يوليو الماضي، أنه التقى بكثير من المرضى خلال إقامته بمستشفى جيميللي، لكنه شعر بأنه قريب بشكل خاص من طريحي الفراش الذين لا يمكنهم العودة إلى بيوتهم.