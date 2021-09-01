الإجهاض أبرزها.. مخاطر ارتداء «الحامل» للكعب العالى

تعتاد كثيرات من النساء على ارتداء الكعب العالي خلال فترة الحمل، لكن هذة العادة قد تسبب العديد من المشكلات في حالة الاستمرار عليها، وبحسب موقع " healthline " نرصد مخاطر ارتداء الكعب أثناء الحمل:

تشنجات الساق:

عندما ترتدي الكعب لفترة طويلة ، تكون عضلات في وضع متقلص، وهذا يؤدي إلى تقلصات في العضلات قد تتفاقم أثناء الحمل.

آلام الظهر:

من المفترض أن يغير الكعب العالي وضعيتك، و تنحني عضلات الحوض للأمام ، مما يعطي شكلاً مستديرًا لظهرك.

تقليل قوة كاحليك:

من المرجح أن تقل قوة كاحليك بسبب الوزن الزائد والتغيرات الهرمونية في الجسم، و عندما ترتدي الكعب ، سيكون هناك احتمال أكبر لفقدان التوازن والتعثر ، مما يتسبب في إصابتك أنت وطفلك الذي لم يولد بعد.

تمدد العضلات:

تمامًا مثل ظهرك وبطنك ، ترتخي الأربطة الموجودة في الكاحل والساق أيضًا بسبب الهرمونات التي يسببها الحمل، وهذا يؤدي إلى شد عضلات القدمين.

تورم القدمين:

حالة طبية تُعرف باسم الوذمة أو تورم الساقين والكاحلين والقدمين شائعة جدًا أثناء الحمل، و سيؤدي ارتداء الأحذية الضيقة والكعب العالي أو الكعب العالي إلى تفاقم المشكلة.

الإجهاض:

تتعرض المرأة الحامل التي ترتدي الكعب العالي دائمًا لخطر الإجهاض. الحمل مهدد بسبب خطر السقوط أو الالتواء.

نصائح لارتداء الكعب العالي أثناء الحمل

- لا بأس في ارتداء الكعب المنخفض في الثلث الأول من الحمل ، وبعد ذلك يزداد التدفق الهرموني وتبدأ عضلاتك في التمدد.

- حاولي ارتداء الكعب السفلي والأكثر ثباتًا.

- اشترِ أحذية مريحة ولا تضييق الخناق على قدميك.

- تجنب الأحذية ذات الكعب العالي الرفيع .

- تجنب المشي أو الوقوف لفترات أطول مع الكعب العالي، إذا كان عليك ارتدائها للحصول على المظهر المثالي ، فحاول الجلوس معظم الوقت.

- استبدلي كعبك بأحذية مسطحة للأغراض اليومية.

- إذا كنت ترتدي الكعبين وتعانين من عدم الراحة، فحاول تمارين الإطالة لعضلات ربلة الساق وتدليك قدميك برفق