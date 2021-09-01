الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمدينة السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بحبس شخصين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، القبض على شقيقين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش والهيروين، سلاحين أبيض، مبلغ مالي، ميزانين حساس، هاتف محمول).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس نيابة السلام ترويج مخدر الهيروين سلاح أبيض قسم شرطة

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وائل لطفي

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