«الكاثوليكي للإعلام»: أيقونة العائلة المقدسة للمشيئة الإلهية تنطلق لروما أول ديسمبر المقبل

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، إن أيقونة العائلة المقدسة للمشيئة الإلهية اختتمت زيارتها إلى لبنان، وستبدأ جولتها في بلدان الشرق الأوسط.

وأوضح مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان، نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأيقونة ستصل إلى روما في أول ديسمبر المقبل.



وفي تصريحات له قدم المطران مار متياس شارل مراد النائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك ورئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، شرحًا لأيقونة العائلة المقدّسة للمشيئة الإلهيّة موضحًا التالي:

1- رسمها الأب سمير بولس روحانا كاهن رعيّة مار الياس في عسفيا – جبل الكرمل للروم الملكيين

2- استلهمها من لوحة العائلة المقدّسة المرسومة فوق المذبح في كنيسة القدّيس يوسف، المُشَيَّدة فوق بيته ومنجرته في الناصرة، بحسب ما يرويه التقليد.

3- سميّت الأيقونة بهذا الاسم حسب ما جاء من رد موحَّد على لسان أفراد العائلة المقدّسة يسوع ومريم ويوسف، كما ورد في الكتاب المقدّس:”لتكن مشيئتك”، وذلك بهدف تحقيق رغبة الله والمشيئة الإلهيّة، من أجل خلاص البشريّة بأسرها.

4- ترى الكنيسة أن الأيقونة ‏هي كتاب لاهوت، وترتكز قوانين كتابتها على أسس عقائديّة، تنطلق من واقع الحدث في التاريخ والمكان.

5- يظهر في الأيقونة العائلة المقدّسة، المتكونة من القدّيس يوسف مع مريم العذراء والسيّد المسيح.

6- توضح الايقونة ان مكان الحدث في الناصرة، كما تم رسم الروح القدس يظهر بهيئة حمامة، والسماء الدائرة المستديرة لا ‏بداية ولا نهاية لها

7- في الايقونة العذراء مريم تنظر إلى بعيد، حيث ترى آلام المسيح والصلب.

8- وفي الايقونة أيضا يوسف النجار، يلبس الثوب البني الذي يرمز إلى الأرض و‏الثوب الأخضر الذي يرمز إلى التجديد وإلى الطبيعة البشريّة.

9- وفي الايقونة كذلك يلبس المسيح لباس البالغين، رمز السلطة والقوّة.