«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة على الأسواق بالمحافظات

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق،بالمحافظات فقد تم التحفظ على 9840 عبوة من المياه الغازية مجهولة المصدر بالدقهلية، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم ضبط 50 جهاز قياس سكر مجهول المصدر، كذلك رصد مخزن أسطوانات غاز منزلى لتصرفه فى الحصة المنصرفه له فى غير الأغراض المخصصة لها.



فرع أسيوط:

- ضبط 70طن سماد منهم 1.5 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية.

- وفى مجال متابعة موسم التخفيضات تم المرور على عدد من الأسواق التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الأوكازيون، وتم تشميع عدد ثلاث معامل وعيادة لمخالفة شروط تراخيص إدارة العلاج الحر.

فرع الإسماعلية:

- تم ضبط كمية من الدجاج والجمبرى المجمد بدون بيانات.

فرع المنوفية:

تم شن 4 حملات على الأسواق التجارية أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا لقانون حماية المستهلك.

فرع سوهاج:

تم ضبط سجائر مستوردة ومهربة لا تحمل بند رول وزارة المالية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط عبوات سكر تموين ناقصة الوزن.

فرع القليوبية:

تم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير مصرح ببيعها خارج هذه المنظومة، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وفى مجال الأغذية تم ضبط كمية كبيرة من الدجاج المجمد بإجمالى 7.5 طن غير مدون عليها أي بيانات.

فرع المنيا:

تمكن أعضاء الفرع من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأسمدة المدعمة الممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، كما تم ضبط سيارة محملة بألبان فاسدة تتجاوز حمولتها طن وربع من الألبان.

وفى مجال الاوكازيونات تم ضبط عدد من المحلات تعلن عن تخفيضات وهمية وغير ملتزمة باشتراطات الأوكازيون.

بورسعيد:

تم ضبط كمية من العدس المستورد مهربة وبدون فواتير دالة على مصدرها أو أذونات الإفراج الجمركى، كما تم ضبط كمية من السجائر المستوردة بدون فواتير دالة على مصدرها.

فرع البحيرة:

تم تحرير 16 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية، كما تم ضبط مصنع عصائر بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 2.5 طن عصائر غير مدون عليها أى بيانات، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف الظاهرى وبها تغير في الخواص الطبيعية.

فرع بنى سويف:

تم ضبط مركز طبى بدون ترخيص ويديره شخص يدعى كونه طبيبًا بالمخالفة للحقيقة وسبق تحرير محضر له بذلك مخالفًا قانون مزاولة المهن الطبية، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية.

فرع الفيوم:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر تم ضبط مركز يعالج بالأعشاب ويديره أحد الأشخاص غير المتخصصين، ويقوم بتعبئة عبوات داخل المكان باعتبارها علاج و مكملات غذائية، وتم ضبط أدوات إنتاج هذه العبوات، كما تم ضبط أحد الأشخاص يزاول مهنة العلاج الطبيعى بدون ترخيص وتم غلق المركز.

فرع قنا:

تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط كمية أخرى من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

فرع الإسكندرية:

تم شن حملات على مراكز الصيانة غير المعتمدة لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعرض قطع غيار مقلدة للسلع المعمرة والإعلان عن كونهم وكلاء لشركات السلع المعمرة بالمخالفة للحقيقة، وبما يعد إعلانًا مضللًا يعاقب عليه قانون حماية المستهلك، كما تم غلق عدد 25 محلا تجاريا ومطعما وكافيتريا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

فرع الشرقية:

تم تحرير عدد من المحاضر ضد بعض محلات الجزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى مجال التفتيش الصيدلى تم تحرير 10 محاضر ضد بعض المعامل و الصيدليات التى تزاول العمل بدون ترخيص، وعدم وجود صيدلى مؤهل، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة التأمين الصحى والبعض الأخر غير مسجل بوزارة الصحة، كما تم غلق خمس مراكز تعليمية مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فرع كفر الشيخ:

تم التحفظ على كمية 6.5 طن ملح بدون بيانات وغير صالح للاستخدام، كما تم تحرير محضر لمخزن مواد غذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها.

فرع أسوان:

تم المرور على عدد من المحلات التجارية للتأكد من التزامهم باشتراطات الأوكازيون وتطبيق قانون حماية المستهلك.