حبس عاطل انتحل صفة موظف لتزوير أوراق حكومية بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير مستندات حكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، وانتحال صفة موظف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزييف لفحصها.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، ومجموعة من عقود تأسيس الشركة "مزورين بالكامل" و2 كارنيه "مزورين" بإسم المتهم منسوب لإحدى الجهات، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير و3 هواتف محمول، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تدل على نشاطه الآثم.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف باستخدام تلك الأجهزة المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي باشرت التحقيقات.