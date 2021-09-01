محافظ بني سويف: خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد من 240 إلى 238 درجة ، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تخفيض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 50729 طالبًا وطالبة،حضر منهم الامتحان 41720، وقد بلغ عدد الناجحين في الدور الأول 31885، وعدد الطلاب الذين يحق لهم الدخول للدور الثاني 18919 طالبًا وطالبة.

في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المديرية 330 فصلًا، بمتوسط "كثافة 48" للفصل الواحد في المرحلة الثانية للتنسيق، بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار"درجتين"، والتي كانت بمتوسط كثافة "46 طالبًا" في المرحلة الأولى التي قدرت الحد الأدنى بـ240 درجة.