رصد 5193 مخالفة مرورية متنوعة بينهم 1204 سرعة زائدة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1204 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 117 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائي، و 42 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.