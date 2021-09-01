الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جلسة صُلح تتحول لبركة دماء في بولاق

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سائق "توك توك" وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا، يفيد مقتل سائق "توك توك" نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم "عامل"، خلال جلسة صلح بينه وبين المجني عليه بحضور عدد من الجيران، تجدد الاشتباك بينهما بسبب خلافات سابقة، مما دفع المتهم للاعتداء على السائق بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة العامة بجنوب الجيزة قتل سائق التحقيقات عامل تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية بولاق الدكرور

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