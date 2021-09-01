تجديد حبس مسجل خطر تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بالموسكي

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين، بمنطقة الموسكي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر تسبب في وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بمنطقة الموسكي.

تلقى قسم شرطة الموسكى بلاغا بمصادمة ومتوفيان ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير 5 أشخاص مترجلين بالشارع محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة مما أدى إلى سقوطهم أرضاً وحدوث إصاباتهم والتى أودت بحياة إثنين منهم ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركاً السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جناية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة, وأقر بأنه حال تواجده بمحل البلاغ تلاحظ له تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته في ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة من يده مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليهم وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.