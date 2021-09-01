في ذكري ميلاد «إيهاب نافع».. وسامته سبب انفصاله عن ماجدة وفضل الفن على الطيران

تحل اليوم 1 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع، الذي قدم عدد من الأدوار السينمائية المميزة حتى أصبح دونجوان السينما، بسبب وسامتة وجسمة المتناسق، وكانت أغلب أعماله مع الفنانة ماجدة الصباحي والتي تزوجها بعد ذلك، وهو ممثل وضابط مصري تخرج في الكلية الجوية عام 1955، ويعد من الذين تمردوا على مهنتهم، ليجذبه عالم الأضواء والشهرة.

قصة حب إيهاب نافع وماجدة

تزوج الفنان إيهاب نافع من الفنانة ماجدة عام 1963، وكان اللقاء الأول بينهم في أحدي الحفلات بالقاهرة، وبدات قصتهم من ذلك الوقت عندما بادر نافع بتوصيلها في نهاية الحفلة، وتقدم بعدها لخطبتها ودامت الخطبة لشهرين ثم تم الزواج منها واستمر الزواج لمدة 4 سنوات، ورغم أنه تزوج عدة مرات ولكن أشهر زيجاته الفنانة ماجدة ورزق منها بابنته "غادة".

أفلام إيهاب نافع وماجدة

أشترك إيهاب نافع مع زوجتة ماجدة في عدد من الأفلام خلال مشورهم الفن وقد بلغ عدد تلك الأفلام 4 أفلام، وهم: "الحقيقة العارية" عام 1963، وهجرة الرسول عام 1964، و"من أحب" عام 1966، و"القبلة الأخيرة" عام 1967، و"النداهة" عام 1975، وكان هذا آخر أعمالهم معا وبعدها تم الانفصال، وانقطع التعامل الفني بينهما مع طلاقهما.

وسامته سبب الانفصال

بعد انفصال إيهاب نافع وماجدة ظهرت كثير من الشائعات، أنه طلبت الطلاق بسبب غيرتها الشديدة بسبب وسامتة، ولكن نفت ماجدة في مذكراتها ماتتداول حول ذلك، وقالت إنها من طلبت الطلاق خاصة بعد سفر إلي لبنان وكان لديه مشاكل سياسية تمنعه من العودة إلي مصر في هذا الوقت فرفضت هي الذهاب معه وفضلت الفن والإقامة مع ابتها في القاهرة.

آخر أعمال إيهاب نافع

قدم آخر أفلامه عام 1994، هو «لصوص خمس نجوم»، وشارك العديد من فاتنات السينما مثل سعاد حسنى وفاتن حمامة ونادية لطفي.