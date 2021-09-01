تستمر لمدة شهر.. الطريقة التيجانية تبدأ احتفالاتها بـ«القطبانية العظمى»

أعنلت الطريقة التيجانية، اليوم الأربعاء، بدء احتفالاتها بالقطبانية العظمى لسيدي أحمد التجاني، والتي تستمر في جميع أنحاء العالم لمدة شهر.

وتنظم الطريقة الاحتفالات بمناسبة بلوغ الشيخ أحمد التيجاني درجة القطبانية، بعد مرور عشرات السنوات على وفاته، حيث توفي عام ١٨١٥ميلاديه ودفن بالمغرب.

وقالت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، إن هذه الاحتفالات ينظمها أتباع الطريقة التجانية فى كافة أنحاء العالم وليس مصر فقط، ويتم تنظيم الاحتفال بإقامة مجلس علمي، وقراءة الأوراد والأذكار الدينية، والقرآن الكريم والتسابيح ومجالس الصلوات

وقالت في بيان، إن “القطبانية العظمى، درجة لا ينالها إلا العارفون والواصلون من أهل التصوف، ولذلك فسيدى أحمد التيجاني وصل لهذه الدرجة الكبرى، وسيتم تنظيم الفعاليات وفق الإجراءات الاحترازية المخصصة للوقاية من فيروس كورونا”.

أبو العباس أحمد التيجاني، هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه،هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

والطريقة التيجانية الأحمدية، هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إلى أبو العباس أحمد التيجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التيجاني (1737-1815م)، المتوفي في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى ولد الشيخ سيدي احمد التجاني في عين ماضي بولاية الأغواط التي أجبر على مغادرتها بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا ، السنغال ونيجيريا.