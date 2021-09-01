الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسجل 3559 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 3559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية أنه قد تم أيضا تسجيل 101حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى  أكثر من 25 ألفا و889 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و163 ألفا و688، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وقد قامت باكستان بتوزيع ما لايقل عن 53 مليونا و 314 ألفا و 628 جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن.

اسلام اباد باكستان كورونا لقاحات كوفيد- 19 الصحة العالمية

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