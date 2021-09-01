مع الموجة الرابعة.. ندوات لتوعية المواطنين بالوقاية من كورونا بكفر الشيخ

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعاً مع إدارات التخطيط والتربية والإعلام السكانى والتثقيف الصحى وتنظيم الأسرة، تناول آخر أعمال الإدارات والمعوقات التى تواجه العمل، كما تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وسبل تخطى أى معوقات.

ووجهت سلام، خلال الاجتماع، إدارات التثقيف الصحى والتربية والإعلام السكانى إلى زيادة عدد الندوات الإعلامية والتثقيفية الخاصة بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والتعريف بالأعراض وأهمية غسل الأيدى والنظافة الشخصية وارتداء الواقيات الشخصية، أيضا بضرورة زيادة الإعلان عن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة سواء لدعم صحة المرأه والكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين، مشيدة بجهود إدارة تنظيم الأسرة وحملات من حقك تنظمى ومبادرة الثلاثين.

ومؤخرا، أعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بدأ التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة، إذ بدأ التطعيم بكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ، مرورًا بنادي القضاة كفر الشيخ ودسوق، ووصولًا بالتربية والتعليم وشركة المياه.

وأضافت سلام، أن عدد الحاصلين على اللقاح بمحافظة كفرالشيخ حتى اليوم قد بلغ 207 آلاف مواطن تقريبًا، لقاح جونسون 11254 مواطنًا، لقاح أسترازينيكا 95977 مواطنًا، لقاح سينوفارم 57867 مواطنًا، لقاح سينوفاك 41767 مواطنًا.

ومراكز التطعيم الثابتة هي مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزى، مستشفى سيدى سالم المركزى، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبى بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، مستشفى العبور بكفر الشيخ.

ومراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ.