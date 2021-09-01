عالم فيروسات بلجيكى يطالب بتوخى الحذر بين الطلاب في بداية العام الدراسى الجديد

شدد عالم الفيروسات البلجيكي ستيفين فان جوشت على ضرورة توخي الحذر بين الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال فان جوشت، في تصريحات أوردتها صحيفة بروكسل تايمز البلجيكية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه: "لا يزال الحذر مطلوبًا"، موضحًا: لقد شهدنا زيادة في معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولكن يبدو أن هذا الارتفاع من الممكن أن يتباطأ، وربما يستقر.

وأوضح العالم البلجيكي أن معظم الإصابات يتم تسجيلها بين فئتي الشباب والأطفال، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين صغار السن تصل إلى 20%.

يُشار إلى أن متوسط عدد وفيات الفيروس التاجي في بلجيكا كان أعلى قليلاً في الأيام الأخيرة منه في الأسابيع السابقة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية البلجيكية

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 639901 39232472

الهند 438560 32768880

البرازيل 579574 20752281

روسيا 363807 6918965

المملكة المتحدة 132535 6789581

فرنسا 114494 6765708

تركيا 56675 6387082

الأرجنتين 111607 5178889

إيران 107794 4992063

كولومبيا 124883 4907264



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20830 1888150

36 ‬‬‬‬- المغرب 12649 860948

38 - الأردن 10411 797126

‭43‬ - الإمارات 2041 718370

‭45‬ ‬- تونس 23451 664034

47 - لبنان 8053 60226