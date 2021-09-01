الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

علامات فى الأظافر تدل على نقص في الفيتامينات.. تعرف عليها

الأظافر
الأظافر

يمكن أن تعكس مشكلات الأظافر حالات صحية بسيطة أو ربما أكثر خطورة، وقد يكون من المفيد معرفة الأسباب الكامنة وراءها من أجل علاجها.

وفي الغالب توجه أصابع الاتهام إلى نقص الفيتامينات، عند مواجهة أي مشكلة في الأظافر، والتي يمكن حلها بسهولة عن طريق المكملات الغذائية.

ويكشف موقع "إكسبريس" البريطاني عن العلامات الخمس في الأظافر التي تشير إلى نقص الفيتامينات.

بقع بيضاء

ربما سمعت أن البقع البيضاء على أظافرك تعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي، لكن هذا خطأ.

وترجع البقع المعروفة باسم "بقع الحليب"، في الواقع، إلى نقص الزنك أو الحديد، ولكنها قد تكون أيضا ناتجة عن ضربة أو ارتطام بشيء ما.

ويمكن بسهولة تقوية الأظافر ومنع ظهور البقع البيضاء عن طريق علاج نقص الفيتامينات بالمكملات الغذائية واستخدام زيت بذور العنب أو كريم فيتامين E لليدين.

تشقق الأظافر

إذا لاحظت أن أظافرك تتشقق وتتكسر، فقد يكون لديك نقص في الحديد، وهو أكثر أسباب تشقق الأظافر شيوعا.

ومع ذلك، ربما تعاني من نقص في أي من فيتامينات B أو تفتقر إلى البروتين في النظام الغذائي.

الهشاشة

يمكن أن تكون الأظافر الهشة ناتجة عن رطوبة قليلة جدا، أو غسل يديك كثيرا بالصابون، أو التعرض المفرط للمنظفات ومنتجات الأظافر القاسية.

وإذا كانت أظافرك هشة، فقد تكون مجزأة عند الحواف ومتفتتة ولها مسحة صفراء. وإذا كانت أظافرك فقط هي التي تأثرت، فمن المحتمل أن تكون مشكلة خارجية.

ويمكن أن يكون أيضا بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يؤثر ذلك على أظافر القدم أيضا.

تنقر الأظافر

الأظافر المنقرة هي اسم الدمامل والخدوش في الأظافر. ويحدث هذا عادة بسبب رد فعل تحسسي أو مشكلة في جهاز المناعة.

ومع ذلك، قد يحدث أيضا بسبب نقص فيتامين D.

أخاديد الأظافر

تعد الأخاديد مشكلة شائعة في الأظافر ويمكن أن تعمل في اتجاهات مختلفة. وقد تشير الأخاديد الطولية، التي تمتد من فراش الظفر إلى الحافة، إلى نقص فيتامين B12.

ويمكنك حل هذه المشكلة عن طريق المكملات والحقن وكذلك باستخدام كريم اليدين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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