إصابات كورونا العالمية تتجاوز 217.71 مليون والوفيات 4 ملايين 694778

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 639901 - 39232472

الهند 438560 - 32768880

البرازيل 579574 - 20752281

روسيا 363807 - 6918965

المملكة المتحدة 132535 - 6789581

فرنسا 114494 - 6765708

تركيا 56675 - 6387082

الأرجنتين 111607 - 5178889

إيران 107794 - 4992063

كولومبيا 124883 - 4907264



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



22 - العراق 20830 - 1888150

36 ‬‬‬‬- المغرب 12649 - 860948

38 - الأردن 10411 - 797126

‭43‬ - الإمارات 2041 - 718370

‭45‬ ‬- تونس 23451 - 664034

47 - لبنان 8053 - 60226

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة وتركيا و إندونيسيا و المكسيك و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.