الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 409 آلاف و860 حالة.


وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2419 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 213 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 405 آلاف و68 حالة.
 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الكويتية وزارة الصحة الكويت وكالة الانباء الكويتية فيروس كورونا وفيات كورونا فيروس فيروس كورونا المستجد الاصابات كوفيد-19 كورونا المستجد الوفيات اجمالي الاصابات تسجيل حالة وفاة إصابة جديدة الصحة الكويتية الكويتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات لقيادات «البترول»

«شلة الغردقة».. سر الصورة الشهيرة لـ الخطيب وحسن حمدى وفرج عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل