«رجال الأعمال»: التحول الرقمى يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية

قالت شاه شاكر، عضو جمعية رجال الأعمال، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، مما يقلل زمن الإفراج الجمركي، وبالتالي التكلفة الملقاة على عاتق المستورد.

وأضافت «شاكر»، في تصريحات لـ«الدستور»، كما يقضي النظام الجديد على البضائع مجهولة المصدر، وهي بضائع رديئة وفي كثير من الأحيان ممنوع دخولها لمصر، ويقوم بعض الأشخاص باستيرادها من شركات مجهولة وكانت تمثل خطر يهدد صحة المواطن وهو ما يطلق عليه ظاهرة "الكحول" ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة.

ولفتت شاه شاكر إلى أن النظام الجديد يبسط الإجراءات بشكل كبير ويمثل جزء من خطة التحول الرقمي التي تطبقها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد سواء على المصدر أو المستورد، ويمنع أي تلاعب بالشحنات، كما أنه يقض على الفساد بشكل مباشر.

وكشفت «شاكر»، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجديد يدعم جهود الحكومة في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث يساعد النظام الجديد على تحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة هي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن كل خطوة تتخذ في هذا الشأن هوانجاز جديد يضاف إلى انجازات الاقتصاد المصري التي حققها في الأعوام السابقة.

وأكدت «شاكر»، على أن النظام الجديد يقضي على البضائع المهملة والراكدة بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المصدر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم ترد مصلحة الجمارك على طلب المستوردين أو المتسخلصين إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي لكل شحنة، أو بالرفض مع توضيح السبب، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المصدر الأجنبي بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.