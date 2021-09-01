الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السقطى»: زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تشهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية.

وأضاف «السقطي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد تطوير كبير خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا، من خلال المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الاتحاد لديه خطة بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم البدء في مشروع إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن تلك المجمع سيعمل على توفير عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المصرية والقدرة على زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وفي سياق متصل، أكد المهندس علاء السقطي، أن المدن الصناعية الجديدة التي قامت الدولة بإنشاءها مثل مدينة الدواء، والروبيكي، والأثاث بدمياط، ومؤخرًا مدينة "سايلو فودز" الغذائية بمدينة السادات، أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل.

ولفت أن من إيجابيات انشاء المدن الجديدة زيادة حجم المنتجات المصرية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخلق فرص تنافسية بين المنتجات المحلية والمنتجات الأجنبية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا أحد ينكر أن قطاعي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدا نهضة تنموية كبيرة آخر 7 سنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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