الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الثلاثاء، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساتهم وممتلكاتهم.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، كما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا بينهم زوجة أسير خلال مداهمات في المحافظات الشمالية، وأسيرا مقدسيا بعد الإفراج عنه من معتقل النقب، كما هدم الاحتلال جدارا استناديا في سلوان وخياما شرق طوباس.

وجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

إصابات بالإختناق والرصاص شرق مخيم البريج

وأصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بالاختناق، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن جنود وقناصة الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الرملية المقامة شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق المخيم، مما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص، واخرين بالاختناق.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المكان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

اعتقال 17 مواطنا بينهم زوجة أسير

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا بينهم زوجة أسير خلال مداهمات في المحافظات الشمالية، إضافة إلى إعادة اعتقال مواطن على بوابة معتقل النقب بعد الإفراج عنه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم زوجة أسير، وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم والعبث بها.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، واعتدت بالضرب على آخر في بلدة دير استيا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وسلّمت رابعًا بلاغًا لمراجعة مخابراتها، بعد دهم منزل ذويهم وتفتيشه.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عاهد حمد بني عودة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في بلدة طمون جنوب طوباس.

وفي القدس المحتلة، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي محمد جميل الجولاني من سكان مخيم شعفاط، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب" الصحراوي، بعد قضاء محكوميته البالغة 13 عامًا.

هدم جدار استنادي وخيام ونصب حواجز عسكرية

وفي القدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال جدارا استناديا بطول 10 أمتار في محيط أرض زراعية تعود لعائلة سمرين في الواجهة الجنوبية بمنطقة وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، هدمت قوات الاحتلال 3 خيام للماشية في خربة ابزيق شمال شرق طوباس، كما أعلنت الخربة "منطقة عسكرية مغلقة".

وفي محافظة جنين، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأعاقت تنقل المواطنين واحتجزت مركباتهم.

وفي محافظة الخليل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

72 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

فيما اقتحم 72 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من المسجد، إلى أن غادروه من باب السلسلة.