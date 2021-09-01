144 ألف جنيه غرامات على شواطئ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن توقيع الغرامات على الشواطئ المخالفة مستمر حتى نهاية الموسم الصيفي، مشددًا على أنه لا تهاون مع المستأجرين المخالفين.

وفي هذا الصدد عرض اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرًا مفصلًا عن مخالفات بعض شواطئ الإسكندرية، وتضمنت تلك المخالفات: فرض الإكراميات، سوء معاملة الجمهور، وانخفاض مستوى نظافة دورات المياه.

وبالعرض على المحافظ تم توقيع الغرامات الآتية علي مستأجري الشواطئ المخالفة خلال شهرى يوليو وأغسطس وهي:

شاطئ طاحونة المندرة السياحى غرامة وقدرها ٢١٠٠٠ جنيه، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر وإحداث ضوضاء ناتجة عن تشغيل D.J ونزول البحر ليلًا، وشاطئ «وانلى المميز» غرامة وقدرها ٧٠٠٠ جنيه، نظير إحداث ضوضاء ناتجة عن تشغيل D.J ونزول البحر ليلا.

كما وقعت غرامة على شاطئ جزيرة الدهب السياحى قدرها ٢٥٠٠٠ جنيه نظير فرض إكراميات بشكل متكرر،

شاطئ إدوارد الخراط (خدمة لمن يطلبها) غرامة وقدرها ٥٠٠٠ جنيه، نظير مخالفة أسعار وإكراميات وقد تم غلق الشاطئ لاحقا.

كما وقع على شاطئ السرايا (تشغيل ليلى) غرامة وقدرها ٢٠٠٠٠ جنيه، نظير مخالفة للأسعار وفرض إكراميات بشكل متكرر، وشاطئ محمود سعيد السياحى غرامة وقدرها ١٣٠٠٠ جنيه نظير تشغيل ألعاب كهربائية وفرض إكراميات، وشاطئ بليس ١ المميز غرامة وقدرها ٢٥٠٠٠ جنيه، نظير فرض إكراميات بشكل متكرر.

وفي شاطئ البيطاش المميز وقعت غرامة وقدرها ١٠٠٠٠ نظير فرض إكراميات بشكل متكرر، وشاطئ إسكندرية الغربى غرامة وقدرها ٥٠٠٠ جنيه نظير فرض إكراميات.

وأكد اللواء جمال رشاد أنه تم فرض غرامات بإجمالى ١٤٤ ألف جنيه على معظم الشواطئ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها محافظة الإسكندرية بشأن تفشى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنشر تلك الغرامات للتأكيد علي قيامها بدورها الرقابي الذي يستهدف في المقام الاول الإصرار علي تحسين مستوي الخدمة علي الشواطئ ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن.

ولفت إلى أن تفاعل المواطنين وايجابيتهم في التواصل مع الإدارة للتقدم بالشكاوي ضد الشواطئ المخالفة، قد لعب دورًا كبيرًا في الوصول السريع لمواقع تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد المسئولين عنها.

وأوضح أيضا أنه بتكرار المخالفات يجوز للادارة المركزية للسياحة والمصايف فسخ التعاقد مع المستأجر ومصادرة التأمين النهائي له وحرمانه من دخول أية مزايدات تتبع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن نشر الغرامات هو رسالة لكافة مستأجري الشواطئ لإعادة تقييم أوضاعهم وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إستعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى، موقع الإدارة الرسمي.