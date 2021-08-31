البيت الأبيض: فرض عقوبات على حركة طالبان يعتمد على سلوكها

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن مسألة فرض عقوبات على حركة طالبان سيعتمد على سلوكهم، وفقًا لقناة العربية.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن أمريكا أنهت أكبر عملية إجلاء في التاريخ، مضيفًا أنها أنهت في أفغانستان أطول الحروب.

وأضاف في كلمة من البيت الأبيض حول انتهاء عمليات الإجلاء: «نجحنا في إجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان رغم استهداف داعش لمطار كابول».

وشدد «بايدن» على ضرورة عدم نسيان التضحيات التي قدمتها أمريكا في أفغانستان، لافتًا إلى تحمله مسئولية قرار الانسحاب.

وتابع: «كنت أمام خياري التصعيد أو الانسحاب، ولكن ما هي مصلحة أمريكا في إطالة بقائها في أفغانستان؟».

فيما شدد على التزام الولايات المتحدة بإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان.

وبعد رحلات إجلاء استمرت أسبوعين، وهي عملية ضخمة شابها هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان، ترك بايدن للبنتاجون ووزارة الخارجية مسئولية إصدار إعلان إتمام الانسحاب الإثنين.

وحضر الرئيس الأمريكي الأحد وصول النعوش التي تحوي رفات القتلى العسكريين الثلاثة عشر إلى الأراضي الأمريكية، وهم آخر عسكريين أمريكيين يموتون في حرب لم يعد الرأي العام يدعمها منذ فترة طويلة.

وظهر بايدن علنًا لفترة وجيزة الإثنين لعقد لقاء عبر تقنية الفيديو مع مسئولين محليين في ولاية لويزيانا لمناقشة الاستجابة لإعصار إيدا، لكنه لم يجب على أسئلة الصحفيين.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها لم تتشارك معلومات مع حركة طالبان بشأن مغادرة آخر طائراتها من مطار كابول.

وأكد «البنتاجون» أن آخر جندي أمريكي غادر كابول قبل 12 ساعة، مضيفًا: «أنهينا مهمتنا قبل 22 ساعة من انتهاء مهلة الانسحاب من أفغانستان» وفقًا لقناة العربية.

وأكد أنه عطل ما بقي من أسلحته في أفغانستان قبل المغادرة، معتبرًا أنه أنهى مهمته هناك والدور الآن على الدبلوماسية والحل السياسي.