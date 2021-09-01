حيثيات حكم حبس حارس عقار وعامل لبيعهما قطعة أرض بعقود مزورة في السلام

أودعت محكمة جنح السلام، حيثيات حكمها، بمعاقبة شخصين بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية، وقدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 200 ألف جنيه بتهمة النصب والتزوير على طبيب بشري في عقار، وقطعة ارض له حيث طالعت المحكمة أوراق القضية على بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات، والتي ثبت بها أدلة الاتهام جميعها وان المتهمين قاما بالاستيلاء على أموال الغير بغير حق، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية، وقد تأكد لدي المحكمة الركن المادي، والمعنوي في حق المتهمين.



واطمأنت هيئة المحكمة لارتكاب المتهمين جريمة النصب والتزوير على المجني عليه «فريد.ا» طبيب بشري، بتوافر القصد الجنائي في القضية هو الاستيلاء عن عمد وسلب حق الغير عن طريق النصب، وأخذ ما يملك، واكتمال أركان جريمة النصب حيث يعاقب بالحبس كل من استولي مال الغير عن طريق الاحتيال والسلب، وإيهام الضحايا بوجود ممتلكات والحصول على أرباح لا أساس لها، وهمية أو والتصرف في مال ليس ملكا له، ولا يحق له التصرف به.



وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على ممتلكات الغير بغير حق وذلك عن طريق باستخدام وسائل التدليس المنصوص بنية أخذ الحقوق والاستيلاء على حقوق مملوكة بالآخرين بطريق مختلفة منها الاحتيال والنصب لكسب أكبر قدر من المال عن طريق البيع للضحايا وإيهامهم أنها ملك لهم.



وقضت محكمة جنح السلام بمعاقبة شخصين، بالحبس لمدة عام وكفالة ماليه وقدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 200 ألف جنيه بتهمة النصب والتزوير بقطعة أرض وعقار، بدائرة قسم شرطة السلام.



وذكر قرار الإحالة أن المتهم الأول ويدعي «جمال.ا» حارس عقار و«إيهاب.ك» عامل قاما ببيع قطعة أرض، وعقار لأحد المواطنين، وذلك عن طريق توكيل دون تحرير عقد للبيع، كما قام المتهمون بنقل ملكية مباشرة للمجني عليه، رغم أن الممتلكات لمهندس يعمل خارج البلاد ومغلقة لسفر مالكها.



وأضاف قرار الإحالة عند حضور المالك من الخارج فوجئ بوجود شخص ومعه أوراق توكيل بالبيع من المتهمين، وقام المالك استخراج صورة طبق الأصل من توكيل المجني عليه، وتبين أنه غير سليم ولم يستوفي الشروط.



وحضر الدفاع أمام هيئة المحكمة وقدم حافظة مستندات بها صورة طبق الأصل من التوكيل، والذي يؤكد عدم اكتمال الإجراءات السليمة في عملية البيع والشراء، وأن المتهمين استغلوا تواجد المالك خارج البلاد.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترفات المتهمين ارتكاب جريمة النصب والتزوير حيث قال المتهم الأول جمال، اعمل حارس على العقار منذ فترة قصيرة، واقنعني المتهم الثاني ببيع العقار مقابل مبلغ مالي، وأنه سوف يساعدني بكل شيء ويجب أن أسلم مفتاح العقار للمجني عليه مقابل مبلغ مالي، ولم يشك أحد خاصة أن المالك خارج مصر، وبالفعل ساعدت المتهم الثاني وأخذت مبلغ مالي مقابل عملية النصب والتزوير.



كان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا من طبيب بشري، بقيام شخصين بالنصب والتزوير وأخذ مبلغ مالي، مقابل بيع قطعة أرض وعقار له، بدائرة قسم شرطة السلام.



وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل إلى مكان تواجدهم.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع النصب والتزوير مقابل مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.