«التضامن»: 373 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 373.003 مستفيدا حتى اغسطس الجاري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الضمان الاجتماعي تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه خلال العام 2021.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن المساعدات الشهرية الضمانية دعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري صدر في يونيو 2017.

وعن تطور موازنة الدعم النقدي، أوضحت الوزارة الى ارتفاع موازنة الدعم خلال الفترة من 2014 - 2021، حيث اظهر تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن قيمة الدعم خلال 2014 - 2015 بلغت 3.70 مليار جنيه، فيما بلغ الدعم فى 2015 - 2016 حوالي 9.5 مليار جنيه، ووصل الدعم فى 2016 - 2017 إلى 12.20 مليار جنيه، وفى عام 2017 - 2018 وصلت الموازنة إلى 16.80 مليار جنيه، اما فى 2018 - 2019 بلغت الموازنة 17.56 مليار جنيه، وفى 2019- 2020 بلغت 18.50 مليار جنيه، ووصلت الموازنة إلى 19 مليار جنيه خلال 2020 - 2021، فيما تصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 - 2022.



وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي حتى أغسطس الجاري، بلغت 3,818,469 أسرة مقارنة بـ3,804,620 أسرة يوليو الماضي، بزيادة 13,849 أسرة، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 4 مليون أسرة بنهاية العام الجاري.