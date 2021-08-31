الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بـ 3 نقابات فرعية

المحامين
المحامين

تعقد غدا الأربعاء، رابع جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المنعقدة خلال الأسبوع الجاري، لنقابات: الإسكندرية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال الدقهلية، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة حسين الجمال.

وتعقد الجلسة بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستأنف الجلسات الأسبوع المقبل من الأحد حتى الأربعاء، كما هو معلن سلقًا.

 

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

 

وعقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي الجيزة و6 أكتوبر، وذلك برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية.

وعقدت الجلسة بمقر النقابة العامة، في حضور عضوي مجلس النقابة محمد نجيب، ومحمد كركاب.

 

يشار إلى أن النقابة أعلنت في وقت سابق عن عقد 8 جلسات لحلف اليمين القانونية، وذلك على مدار أسبوعين من الأحد إلى الأربعاء.

 

فيما عقدت نقابة المحامين، أمس الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور عضو المجلس محمد الكسار.

وذكر نقيب المحامين، أن حلف اليمين القانونية تضمن معاني مهمة كالأمانة، والشرف، والاستقلال، والحفاظ على سر مهنة المحاماة، مؤكدًا أن حلف اليمين ليس للترديد وإنما ينبغي فهم واستيعاب المعاني التي تضمنها والعمل بها.

وعن الاستقلال، قال نقيب المحامين: «المحامي طائر لا يملكه أحد فهو سيد نفسه، وعندما نتأمل في قمة الاستقلال ندرك معناها الكبير، وعندما تتواجد في المحكمة وتتشارك مع محامين كبار في الدفاع فأنت غير ملزم بخطتهم في الدفاع، ولا يستطيع أستاذك في الكلية إجبارك بالأخذ بوجهة نظره».

نقابة المحامين وزارة الصحة نقيب المحامين نقابة فرعية الأسبوع المقبل الرقم القومى فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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