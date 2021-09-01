اليوم.. «مصر للطيران» تبدأ تسيير رحلاتها للسعودبة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة

تبدأ شركة "مصر للطيران"، اليوم، تشغيل كافة رحلاتها الجوية الدولية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية عبر الصالة الموسمية والمعروفة بمبنى المواسم ، وفقا لما أعلنت عنه الشركة الوطنية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليا التشغيل، اليوم، والتي تبلغ 13 رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية تغادر جميعها إلى عدد من المطارات بالمملكة العربية السعودية تابعة للناقل الوطنى المصرى وعلى متنها ما يقرب من 1226 راكبًا إلى كل من جدة والمدينو والرياض والدمام، فى حين تعود الرحلات إلى المبانى المخصصة للعودة سواء كانت مبنى المواسم بالنسبة لجدة والمدينة وباقى الوجهات تعـود إلى مبنى الركاب رقم 3.

وكانت "مصر للطيران" قد أعلنت فى بيان سابق لها بعملائها المسافرين من القاهرة إلي المملكة العربية السعودية أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.