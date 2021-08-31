الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: تسجيل 1040 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

لبنان
لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 1040 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينهم 1037 مقيمًا و3 وافدين خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 602 ألف و 266 مصابين.
وذكرت الوزارة - في تقريرها اليوم - أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل 5 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 8053 وفاة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.
وتلقى 15 ألفًا و243 مواطنًا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 14 ألفًا و185 مواطنًا الجرعة الثانية.

الصحة اللبنانية لبنان كورونا

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