رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق إجراءات السلامة المهنية بكلية الطب (صور)

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

رافق رئيس الجامعة في جولته، كلا من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وجمال سيد، أمين الجامعة المساعد، ويحيى أحمد، مدير العلاقات العامة بالجامعة، ومسؤولي الأمن والسلامة المهنية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة الأقصر خلال جولته التفقدية

وتفقد رئيس الجامعة، إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب المتمثلة في مراجعة مسارات الاتجاهات ونقاط الإخلاء للطوارئ، وإعداد خطة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمات والكوارث، تمهيدا لاعتماد لجنة الأمن والسلامة بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية الطب.

رئيس جامعة الأقصر خلال جولته التفقدية

في ختام الجولة عقد رئيس الجامعة، اجتماعا بمسؤولي الامن والسلامة المهنية بالجامعة، لمناقشة استعدادات تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ واجراء تدريب عملي للتعامل مع جميع الأزمات والتصرف السريع والآمن والفعال للخروج من المبنى، وتحديد مسؤولية كل قائد وفرد.

رئيس جامعة الأقصر خلال جولته التفقدية

وشدد الدكتور محمد محجوب، على التدريب المستمر لنشر الوعي الثقافي في إدارة الكوارث والأزمات، وتجهيز منظومة للكشف والإنذار المبكر وتوفير اجهزة ومعدات الإطفاء والانقاذ وإشارات السلامة بالمبنى، وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.