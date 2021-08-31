مصرع 3 أشخاص في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى 3 مواطنين مصرعهم، الثلاثاء، جراء اصطدام سيارة ملاكى بأحد جانبى الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة وادى النطرون وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوى، وأمام مدخل الكيلو 35 اتجاه وادى النطرون، اصطدمت بسيارة ملاكى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.حسن، 28 عامًا، «محمود حسنى»، (28 عامًا)، «عبد الرحمن نبيل فتحى»، (27 عامًا)ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.