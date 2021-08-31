الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 أشخاص في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث سير على الطريق
حادث سير على الطريق الصحراوي

لقى 3 مواطنين مصرعهم، الثلاثاء، جراء اصطدام سيارة ملاكى بأحد جانبى الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة وادى النطرون وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوى، وأمام مدخل الكيلو 35 اتجاه وادى النطرون، اصطدمت بسيارة ملاكى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.حسن، 28 عامًا، «محمود حسنى»، (28 عامًا)، «عبد الرحمن نبيل فتحى»، (27 عامًا)ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظة البحيرة وادى النطرون مركز شرطة النيابة العامة الطريق الصحراوي أمن البحيرة محافظة البحيرة

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