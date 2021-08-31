وزيرة الصحة تعقد جلسة نقاشية مع أطباء زمالة بمختلف المراحل والتخصصات الطبية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، جلسة نقاشية مع عدد من أطباء الزمالة المصرية بمختلف المراحل والتخصصات الطبية، حول البرامج التدريبية المقدمة لهم ضمن برنامج الزمالة وسبل الاستفادة من فرص التعلم التي تتيحها الوزارة، لضمان حصولهم على المهارات الإكلينيكية واكتساب الخبرات الطبية اللازمة لهم بما يلبي طموحاتهم، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعدي الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى أطباء الزمالة بمختلف التخصصات بالمستشفيات في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع الأطباء بمختلف المحافظات لمتابعة البرامج التدريبية لهم والوقوف على أي احتياجات أو تحديات قد تواجههم خلال العملية التدريبية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أهمية مشاركة الأطباء في مسارات تطوير برنامج الزمالة المصرية، وتبني ما يطرحونه من مقترحات جادة لتنفيذها، لافتة إلى أن التعليم الطبي المهني أصبح حجر الزاوية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر واستدامة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت باستحداث برامج تدريبية مستدامة لأطباء الزمالة المصرية بمختلف التخصصات ودعوة خريجي الزمالة للالتحاق بها، بما يضمن استمرار حصولهم على الخبرات الإكلينيكية المتقدمة وفقًا لبروتوكولات التشخيص والعلاج الحديثة، مؤكدة أن الزمالة المصرية ستظل صرحًا للتعليم الطبي المهني بوزارة الصحة يستقبل جميع الأطباء ويوفر لهم جميع الفرص التدريبية اللازمة بالمجان لضمان استمرارية التعلم.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى أهمية فتح قنوات تواصل دائمة بين الأطباء ومسئولي الزمالة المصرية لتقريب وجهات النظر بين متدربي الزمالة وصانعي القرارات لتوحيد الرؤى حول تطوير برنامج الزمالة، مشيرة في هذا الصدد إلى تعيين مشرفين للزمالة بكل مستشفى لمتابعة العملية التدريبية للأطباء والوقوف على احتياجاتهم باستمرار، بجانب تطوير المجالس العلمية وضخ دماء جديدة من شباب الأطباء باللجنة العليا للتخصصات الطبية، كما وجهت الوزيرة بدعوة أطباء الزمالة للمشاركة في الاجتماعات الدورية للمجالس العلمية للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية لهم.