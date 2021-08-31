الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة تعقد جلسة نقاشية مع أطباء زمالة بمختلف المراحل والتخصصات الطبية

اجتماع وزيرة الصحة
اجتماع وزيرة الصحة

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، جلسة نقاشية مع عدد من أطباء الزمالة المصرية بمختلف المراحل والتخصصات الطبية، حول البرامج التدريبية المقدمة لهم ضمن برنامج الزمالة وسبل الاستفادة من فرص التعلم التي تتيحها الوزارة، لضمان حصولهم على المهارات الإكلينيكية واكتساب الخبرات الطبية اللازمة لهم بما يلبي طموحاتهم، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعدي الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى أطباء الزمالة بمختلف التخصصات بالمستشفيات في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع الأطباء بمختلف المحافظات لمتابعة البرامج التدريبية لهم والوقوف على أي احتياجات أو تحديات قد تواجههم خلال العملية التدريبية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أهمية مشاركة الأطباء في مسارات تطوير برنامج الزمالة المصرية، وتبني ما يطرحونه من مقترحات جادة لتنفيذها، لافتة إلى أن التعليم الطبي المهني أصبح حجر الزاوية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر واستدامة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت باستحداث برامج تدريبية مستدامة لأطباء الزمالة المصرية بمختلف التخصصات ودعوة خريجي الزمالة للالتحاق بها، بما يضمن استمرار حصولهم على الخبرات الإكلينيكية المتقدمة وفقًا لبروتوكولات التشخيص والعلاج الحديثة، مؤكدة أن الزمالة المصرية ستظل صرحًا للتعليم الطبي المهني بوزارة الصحة يستقبل جميع الأطباء ويوفر لهم جميع الفرص التدريبية اللازمة بالمجان لضمان استمرارية التعلم.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى أهمية فتح قنوات تواصل دائمة بين الأطباء ومسئولي الزمالة المصرية لتقريب وجهات النظر بين متدربي الزمالة وصانعي القرارات لتوحيد الرؤى حول تطوير برنامج الزمالة، مشيرة في هذا الصدد إلى تعيين مشرفين للزمالة بكل مستشفى لمتابعة العملية التدريبية للأطباء والوقوف على احتياجاتهم باستمرار، بجانب تطوير المجالس العلمية وضخ دماء جديدة من شباب الأطباء باللجنة العليا للتخصصات الطبية، كما وجهت الوزيرة بدعوة أطباء الزمالة للمشاركة في الاجتماعات الدورية للمجالس العلمية للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية لهم.

وزيرة الصحة جلسة نقاشية أطباء الزمالة المصرية التخصصات الطبية البرامج التدريبية المهارات الإكلينيكية التعليم الطبي المهني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بالأسماء.. النص الكامل للحركة القضائية لمجلس الدولة 2021-2022

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات لقيادات «البترول»

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

النائب العام يأمر بحبس المتهمين فى واقعة «طفل المحلة»

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل

إسرائيل تسجل 10 آلاف و947 إصابة بكورونا

أول سفير للبحرين لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب