بسبب خلافات مع والده.. شاب يشنق نفسه في فرع شجرة بالبحيرة

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، بمركز أبوحمص بالبحيرة على شنق نفسه باستخدام فرع شجرة داخل أراضيهم الزراعية بسبب خلافات أسرية مع والده وسوء معاملته له، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بالعثور على جثة حلمي.م، 18 عامًا، معلقة على فرع شجرة داخل أراضيهم الزراعية بقرية بطورس وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة الشاب مدلاه بواسطة حبل بفرع شجرة.

وبسؤال أهلية الشاب، أفادوا بمروره بحالة نفسية سئية نتيجة خلافات أسرية بينهم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ولقى شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بالكيلو 101 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون العام، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان الواقعة والفحص تبين مصرع "سلامة على عبدالقوى" 27 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم وإصابة "صلاح عمار عبدالقوى" 30 سنة، ومقيم بمحافظة الفيوم، ومصطفى محمود محمد، 25 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، وعماد محمد محمود، 25 سنة، ومقيم بمحافظة الفيوم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى وادى النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لنفس المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.