الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند: تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

كورونا
كورونا

من المقرر أن تخفف تايلاند بعضًا من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة.

وقد سجلت تايلاند أقل من 15 ألف حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ شهر، وفقًا لما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء.

وكانت تايلاند قد سجلت أكثر من 22 ألف حالة إصابة يومية بالفيروس خلال منتصف الشهر الجاري.

وقد أعلن مركز إدارة الوضع الوبائي عن تخفيف بعض قيود الإغلاق في المناطق التي تشهد أسوأ تفش للفيروس، وتشمل بانكوك.

وستتمكن المطاعم من العمل مجددًا حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي ابتداءً من غد الأربعاء، كما سيتم استئناف النقل الجوي المحلي، مع ذلك، سيتم الإبقاء على حظر التجوال الليلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بينسوم ليرتسيثشاي: إن السلطات لم تعد تهدف لاستئصال الفيروس تمامًا. 

وأضافت: "نحن نعد البلاد لعودة تدريجية لحياة طبيعية جديدة حيث نتعلم التعايش مع فيروس كورونا والاستمرار في حياتنا اليومية بصورة اعتيادية قدر الإمكان وأيضًا بصورة آمنة قدر الإمكان".

ويشار إلى أن 10% فقط من سكان تايلاند، البالغ عددهم 70 مليون نسمة، حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.

تايلاند كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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