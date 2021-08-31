السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في البساتين، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشف أمر الاحالة، قيام المتهم بحيازة جوهر الهيروين المخدر للاتجار فيه، كما حاز المتهم قصافة بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث البساتين أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة انتقل لمحل تواجد المتهم وأبصره حال وقوفه بجوار إحدى الدراجات البخارية، فتم ضبطه وبحوزته حقيبة بفحصها عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوى على لفافات سلوفانية بداخلهم مسحوق وقطع لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وأكياس فارغة وميزان حساس وهاتف وقصافة كهربائية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط عزى إحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والأكياس الفارغة لتعبئة المواد المخدرة، والقصافة الكهربائية لاستخدامها في تجزئة المواد المخدرة.