الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: «النهضة» تتآمر مع دولة أجنبية لضرب تونس واسقاطها

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن حركة النهضة الإخوانية ، متآمرة مع دول أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها. 

وأشار سعيد، إلى قيام جهات تونسية بحملاتٍ دعائية في الخارج تستهدف تونس، حسبما أفادت العربية في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وفي خطوة داعمة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بحق حركة النهضة والبرلمان، طالب حزب التيار الشعبي بحل البرلمان نهائياً، باعتباره "بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة".

وشدد الحزب على "ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، لقطع الطريق نهائياً أمام منظومة النهب"، في إشارة إلى رئيس البرلمان وتياره الآتي من صلب النهضة.

وكان “سعيد” قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.

وكان قد جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعوته إلى محاربة المحتكرين والضاربين، متوعدا بملاحقتهم قانونيا، وذلك على خلفية "تحكمهم في السوق وفي سياسات الدولة"، إلى جانب "التنكيل بقوت التونسيين"، وفق تعبيره.

كما أكد سعيد أنه "لا مجال للتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء"، مشددا على "أنهم سيدفعون الثمن غالياً".

وتابع قائلا "الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد.. فلتكن حرباً ولن نرضى إلا بالانتصار".

جاء ذلك خلال زيارته ليل أحد مصانع الحديد بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، حيث حجزت السلطات نحو 30 ألف طن من الحديد الذي كان مخزنا بغاية المضاربة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الأحد الماضي.

4 سفراء جدد الخارجية التونسية تونس استغرابه تصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

إجراءات جديدة من «التعليم» لمواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل في الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عقاب داخل الكنيست.. أزمة بين بينيت وجانتس بسبب اجتماع أبو مازن

فلسطين: احتجاز الاحتلال لـ جثامين الشهداء جريمة دولية