الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سيارات متنقلة لشباب «البحر الأحمر».. وقطعة أرض لـ«القوى العاملة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم على المهن الحاكمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل"، ومبادرة "أعرف وأحمي نفسك"، وذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر.

في مستهل اللقاء، رحب محافظ البحر الأحمر بوزير القوى العاملة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، ومشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية بمختلف مدنها.

وفي هذا الإطار وافق محافظ البحر الأحمر على تخصيص قطعة أرض لمديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، لإقامة مركز تدريب مهني عليها داخل كردون مدينة الغردقة للتسهيل على راغبي التدريب في الوصول للمركز في سهولة ويسر، وبحيث تسمح المساحة لإقامة ورش للتدريب على المهن الحاكمة لسوق العمل، ومنها ورش في مجال الفندقة والحاسب الآلي، واللغات والتفصيل والحياكة، والسباكة والكهرباء، والنجارة وصيانة السيارات.

وفي ذات السياق، أبدى وزير القوى العاملة محمد سعفان، سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر في إقامة وحدات متنقلة للمشروعات الصغيرة للشباب تشمل عربات للمأكولات وغيرها من المهن التي يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار بروتوكول يتم توقيعه في هذا الصدد في القريب العاجل.

حياة كريمه محافظ البحر الأحمر وزير القوى العاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرص عمل متحدى الاعاقة سوق العمل السياحة الغردقة

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