الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة بشأن جنة الوافد الأجنبي المنتحر ببولاق الدكرور

الأجنبي المنتحر ببولاق
الأجنبي المنتحر ببولاق الدكرور

صرحت نيابة الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة وافد أجنبي، بعد شنق نفسه داخل غرفته، خلال وجوده مع بعض الأصدقاء، وإخطار السفارة، لحضور التحقيقات، وأخطرت الجهات سفارة المجني عليه لحضور التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أجنبي الجنسية داخل غرفته، وشنقه نفسه، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لمعاينة الجثمان، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم التخفظ على الجثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة ، قررت تشريح الجثة ، واستدعاء مندوب من السفارة الخاصة ببلد الشاب، وكذلك استعجال تحريات رجال المباحث، وتسلم الجثمان لدفنه.

هناك عدد من الإجراءات التي تتخذها الإجهزة الأمنية عند العثور على جثة أو تلقي بلاغًا بواقعة قتل.

-  الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

 

شاب أجنبي بولاق الدكرور النيابة العامة في الجيزة السفارة حضور التحقيقات

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وائل لطفي

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