الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص عدد من المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على شاب بالعياط

طلق ناري
طلق ناري

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدد من المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على شاب وإلقاء جثته في الطريق العام ، في منطقة العياط بالجيزة.

وطالبت النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد هوية مرتكبيه.

 وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة العياط، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد العثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق العام بدائرة المركز، ومصاب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتم نقله للمستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأضافت التحقيقات أنه من خلال فحصه تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع بمنطقة البطن، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

فحص بالعياط اطلاق النار المشتبه وزارة الداخلية تحريات الاجهزة الامنية

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وائل لطفي

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