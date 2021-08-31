تحرك قانوني من «المهن التمثيلية» ضد منتحل صفة الفنان أسامة عباس

تقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام، اليوم الثلاثاء، اتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصية الفنان أسامة عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتسبب في تشويه صورته والإضرار به.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 95223 سنة 2021 عرائض النائب العام، بأن المشكو في حقه روج منشور ونسبه للفنان أسامة عباس جاء فيه:"لو المنتجين مش معتبرني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".

وأشار البلاغ، إلى أن الفنان أسامة عباس أعلن عدم صلته بالمنشور وعدم وجود أي حسابات له على موقع "فيس بوك"، وهو ما أغضبه واعتبره فعل مسيئ له.

وأضاف البلاغ، أن "نقابة المهن التمثيلية انزعجت من المنشور ومن الإساءة لفنان كبير بحجم الفنان أسامة عباس، وأن القصد وراء نشر المنشور المشار إليه زيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مالية، على حساب سمعة وكرامة وإيذاء الناس".

وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".