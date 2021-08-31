جامعة الأقصر تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق (صور)

استقبلت جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمكتب التنسيق والتحويلات المركزي بالجامعة، مع انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حمع توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الأقصر

وقال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه تم تجهيز 3 معامل موزعة على كليات الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، لتسجيل الرغبات، تضم 150 جهاز حاسب آلي متصلة بالإنترنت ومزودة بالطابعات، مع وجود عدد كبير من مدخلي البيانات لتقديم الدعم الفني لجميع الطلاب المترددين على مكاتب التنسيق في الجامعة لمساعدتهم في كتابة الرغبات وفق الخطوات الصحيحة، التي تحقق للطلاب كتابة الرغبات التي تتناسب مع ميولهم الدراسية في المرحلة الجامعية.

تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الأقصر

وأضاف محجوب، أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات المصرية، انطلقت اليوم الثلاثاء، بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة، بحد أدنى للتنسيق 62.07% للشعبة العلمية و58.05% حد أدنى للشعبة الأدبية، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر، على أن يتم التسجيل من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعة، مع إتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.

تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الأقصر

جدير بالذكر أنه تواصلت لليوم الثالث على التوالي اللقاءات التوعوية السنوية لمحو الأمية مع طلاب جامعتي الأقصر وجنوب الوادي، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تعقدها الجامعتان لطلابهما للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، خلال فترة الإجازة الصيفية.



عُقد اللقاء مع طلاب الجامعة من أبناء مركز القرنة لتعريف الطلاب بكيفية المشاركة في المشروع من فتح الفصول وطرق جذب الدارسين لفتح الفصول، والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الطالب للتدريس، وتوقيت الدراسة ومدة الفصل الدراسي ونموذج الامتحان الذى يوضع للدارس لكى يجتاز هذا الامتحان، والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين.

وفى نهاية اللقاء تم الاستماع إلى تساؤلات الطلاب والرد عليها ووضع الحلول لكل المعوقات التي قد تواجههم.

شهد اللقاء كلا من الدكتور محمد سيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادي، ومحمد سيد الكامل، منسق عام اللجنة الاشرافية بجامعة جنوب الوادي، ومنتصر السعيد منسق عام اللجنة الإشرافية بجامعة الأقصر، ومنسقي الكليات ومدير إدارة محو الأمية بالقرنة.

يشار إلى أن اللقاءات التوعوية، تستمر لمدة أسبوع، بواقع لقاء في كل مركز من مراكز محافظة الأقصر، حيث يشهد يوم الثلاثاء لقاء بمدينة الطود بقاعة مجلس المدينة، ويوم الأربعاء بمدينة إسنا بقاعة مجلس المدينة، وتختتم اللقاءات التوعوية يوم الخميس بمدينة أرمنت بقاعة الشبان المسلمين.