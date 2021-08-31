الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث سير بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام قرية اللوتس بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي  وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفي العلمين النموذجي. 

وحصلت “الدستور” علي أسماء المصابين وهم " اسامه علي محمود ٤٣ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمه بالضلوع  وكدمات وسحجات بالجسم، علي رشاد علي ٤٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالاذن وكدمات وسحجات بالجسم، عمار محمد محمود ٣٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، علي محمد عبدالستار  ٣٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم ". 
 

كما أصيب احمد عبدالمرضي عبدالفتاح ٣٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الراس وكدمه بالظهر ،  تعويذه علي عيسي ٧٠ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني، امين منصور ابراهيم ٣٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، مبارك قناوي علي ٤٣سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي بالذقن، يحي مبارك عوض ٨ سنوات مصاب باشتباه م بعد الارتجاج وكدمه شديده بالفمكدمات وسحجات بالجسم ".

وتم علي الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقره، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

 

نصائح لتجنب حوادث الطرق

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

تصادم سيارتين مستشفى العلمين النموذجي طريق الإسكندرية مطروح كدمات وسحجات اصابة 9 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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