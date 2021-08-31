الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعاطى جرعة مخدرات زائدة.. تشريح جثة شاب ملقاة بالطريق الأبيض في كرداسة

جرعة مخدرات زائدة
جرعة مخدرات زائدة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تشريح ودفن جثة شاب عثر عليها ملقاة بالطريق الأبيض في كرداسة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات تعاطي المتوفى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أدت إلى وفاته، وتم التحفظ على الجثمان، ونقله لمشرحة زينهم، لتحديد هويته.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بالطريق الأبيض.

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن الشاب المتوفى فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مدمن مخدرات كرداسة الطريق الأبيض تشريح النيابة العامة النيابة العامة بشمال الجيزة

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