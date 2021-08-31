عبر «فيسبوك».. كشف ملابسات فيديو صدم «توك توك» سيدتين في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتضمن اصطدام مركبة “توك توك” بسيدتين وإصابتهما بالبحيرة.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي -فيس بوك- يتضمن قيام قائد مركبة “توك توك” بتخطى توك توك آخر، بأحد الشوارع بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة “ميكروباص” في مواجهته، وحال محاولته تفادى الاصطدام بها اختل مقود المركبة بيده فانحرفت وانقلبت على جانبها، واصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها فى ذات التوقيت.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليهما شقيقتان مصابتان بكدمات وعللتا عدم إبلاغهما بالواقعة، لانشغالهما بعلاج إحداهما، واتهمتا قائد مركبة “التوك توك” المشار إليه بإحداث إصابتهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد مركبة “التوك توك” بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

طرق القيادة الآمنة

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل الإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

12. تأكد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم فى المركبة قبل التحرك بها، وكذا ضبط ما يمكن ضبطه أثناء التوقف.