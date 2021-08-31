تشغيل عيادة هشاشة العظام بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل عيادة هشاشة العظام ضمن برنامج العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية تشغيل العيادة الخارجية الخاصة بعلاج أمراض هشاشة العظام داخل مستشفى إيزيس التخصصي، حيث أن السيدات هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض دون ظهور أعراض للمرض إلا في الحالات المتقدمة للإصابة به، مثل "كسر بالعظم، انحناءات الظهر مع قصر القامة، آلام شديدة أسفل الظهر"، وحيث أن مستشفى إيزيس هي أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الاطفال المبتسرين بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس يبلغ 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، تم من خلالها تقديم أكثر من 10 آلاف خدمة طبية لمنتفعات التأمين الصحي الشامل في الأقصر وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن المستشفى توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى لصحة الأمهات والأطفال في الأقصر وجنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة لمنتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر وجنوب الصعيد بأحدث معايير الجودة العالمية، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم صحة المرأة المصرية، وضمان مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الرعاية الصحية المتكاملة لها، لافتًا إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي صرحًا طبيًا شاملًا يمتلك أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات العالمية التي تعطيه الجاهزية العالية، إضافة إلى أنها تضم أمهر الكوادر سواء من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تغطية المستشفى كافة الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد بجودة عالمية.