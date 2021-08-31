«التعليم» تحدد 1500 جنيه لآداء طلاب المدارس الدولية امتحان المواد القومية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسميا في المادة السابعة من قرارها الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تسديد طلاب الشهادات في المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير الخدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم تحصل من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وأضافت: "يسدد كل من يتقدم لامتحان النقل من الخارج بمدارس التعليم الثانوي العام والثانوي الفني والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس المبالغ الموضحة قرين كل منها طبقا للجدول الآتي، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكااب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، على أن تدول رسوم الامتحانات، ومقابل خامات ومستلزمات الامتحانات إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشیبد المشروعات التعليمية

- مدارس التعليم الثانوي العام 15 جنيها ومقابل الخدمات 280 جنيها

- المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ونظام السنوات الخمس 15 جنيها-ومقابل الخدمات 385 جنيها-20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات، وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسى منهستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.