«الصحة» تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، لافته إلى أن المبادرة تهدف لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة.

وأشارت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أهمية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، لافته إلى أن عدم الانتظار للحصول على الخدمة الطبية هو حق المريض.

وعن ألية الحصول على الخدمة الطبية، أوضحت الوزارة أنه إذا كان المريض ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفي حكومي وإذا كان لديه تأمين صحي يتوجه اإلى أقرب لجنة تأمين صحي ويتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في المبادرة: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار من البنك المركزي بمبلغ 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1.387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن معدل الانتظار انخفض من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، مشددة أنه يتم دعم القطاع الصحي، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة وحتى التصدي لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت أيضاً بتفعيل نظام إلكتروني لقياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المواطنين والمؤشرات المالية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلك المؤشرات وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتحسين وتطوير مستوى الخدمة.