«تموين بنى سويف» تضبط مصنع «مثلجات» بدون ترخيص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على المخابز والأنشطة المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص من الدولة وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة، ومواجهة كافة أشكال وصور الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج المثلجات بدون ترخيص من الجهات المختصة، يقليد علامة تجارية شهيرة لغش المواطنين واستخدام مواد مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من المنتج، بجانب تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، وأشار خلاله إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم المحافظ ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والتأكد من البيع بالأسعار المقررة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، بشكل واضح.